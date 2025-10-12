Ornella Muti e la storia con Adriano Celentano: "Pensavo di amarlo"

Ospite a "Verissimo" l'attrice racconta il breve flirt con il cantautore: "Ho avuto paura di perdere mio marito Federico"
Nel salotto di "Verissimo" l'attrice Ornella Muti ripercorre la sua carriera iniziata quando aveva appena 14 anni. "Il mio nome d'arte lo scelse un regista ma penso che nonostante sia un bel nome non mi si addica", spiega. In una vita sotto i riflettori non sono mancati gossip su presunti flirt come quello avuto con il cantautore Adriano Celentano. "Quando ho avuto delle storie pensavo sempre di amare", rivela.
"Non ho mai pensato di avere una storia tanto per e se torno indietro senza guardare alle conseguenze ho il ricordo di una bellissima avventura", dice l'artista, fidanzata all'epoca con Federico Facchinetti. "Ne abbiamo parlato perché è stato un problema e l'abbiamo risolto grazie a lui che è un uomo molto intelligente", aggiunge.
Nel corso dell'intervista, Ornella Muti ripercorre i suoi amori ma anche le solide amicizie maturate nel mondo del cinema come quella di lunga data con Eleonora Giorgi, scomparsa a 71 anni il 3 marzo scorso per un tumore al pancreas. "Ha dato una grande lezione di dignità e coraggio", spiega l'attrice che poi ricorda la loro telefonata dopo che l'amica rese pubblica la notizia della malattia: "Era serena e tranquilla, io avrei pianto tutto il tempo".