Ornella Muti e la storia con Adriano Celentano: "Pensavo di amarlo"

"Non ho mai pensato di avere una storia tanto per e se torno indietro senza guardare alle conseguenze ho il ricordo di una bellissima avventura", dice l'artista, fidanzata all'epoca con Federico Facchinetti. "Ne abbiamo parlato perché è stato un problema e l'abbiamo risolto grazie a lui che è un uomo molto intelligente", aggiunge.