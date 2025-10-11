Andrea Carnevale sul padre violento: "Mi ha portato via la mamma quando avevo 14 anni"

Carnevale racconta come qualche anno dopo abbia visto il padre togliersi la vita davanti ai suoi occhi. "Non ho mai provato odio nei suoi confronti e quando giocavo con l'Avellino sono andato a trovarlo al manicomio criminale dove era internato", dice l'ex calciatore. E aggiunge: "Quando è uscito e ha saputo che avrebbe dovuto sottoporsi a dei controlli mi ha scaraventato con un cazzotto a terra, si è diretto al secondo piano e si è lanciato nel vuoto".