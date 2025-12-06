Corinne Clery sul figlio: "Ho ricevuto violenze psicologiche"

Ospite a "Verissimo" l'attrice francese: "Da otto anni non ci parliamo e il mese scorso mi ha denunciata"
© Da video
"Il mese scorso mio figlio mi ha denunciata per diffamazione". Ospite a "Verissimo" l'attrice Corinne Clery parla del difficile legame con Alexandre Wayaffe, avuto quando aveva solo 18 anni, e con il quale negli anni i rapporti si sono incrinati. "Non ho mai detto di aver ricevuto violenze fisiche ma ne ho avute tante psicologiche", dice.
Clery parla di un rapporto tossico con il figlio Alexandre tanto che nel 2017 si è vista costretta ad allontanarlo di casa. "Mi ero ammalata e sono guarita sono quando è andato via. Mi diceva che ero una mamma e una nonna di m...", afferma l'artista francese che poi aggiunge: "Per sette anni ho vissuto con lui, le mie nipoti e il mio fidanzato. Ho dato tutto quello che avevo per tenere la famiglia unita e da quando gli ho intestato il casale è stato un incubo".
Nel corso dell'intervista, Corinne Clery rivela che il figlio Alexandre ha messo in vendita il casale di famiglia a sua insaputa. "Mi ha chiamato una conoscente chiedendomi perché volessi dare via la proprietà ma non ne sapevo nulla", afferma l'attrice che poi annuncia una battaglia legale per riprendere in mano la sua villa: "Ho deciso di parlare perché in molte famiglie stanno succedendo cose terribili, ci sono figli che s'inventano il lavoro dell'erede".