Forbbiden Fruit, l'anticipazione a "Verissimo": "Ender si scaglia contro Çağatay ma..."

In studio l'attrice turca parla del suo personaggio nella serie: "Mi ha permesso di fare cose tremende"
© Da video
"Çağatay, come hai osato portare mio figlio a un concerto senza dirmelo?". Nell'anticipazione di "Forbidden Fruit" trasmessa a "Verissimo" Ender irrompe in casa accusando l'uomo di tramare alle sue spalle. Tra i due va in scena un pesante scambio di accuse fino a quando la donna, in preda a uno scatto d'ira, mette a soqquadro la stanza. Çağatay rimane impassibile e dopo aver bloccato una schiaffo le scocca un bacio.
Ad assistere all'anticipazione non poteva mancare l'attrice Sevval Sam che ospite nel salotto di "Verissimo" parla del rapporto con il suo personaggio tra i protagonisti della popolare serie turca di Canale 5. "Interpretare un ruolo così spietato è stato incredibile, potevo compiere cattiverie e vivere sofferenze profonde", racconta l'artista che poi aggiunge: "Quando si spegnevano le telecamere tornavo a essere Sevval con la mia vita e le mie emozioni".
Nel corso dell'intervista Sam confida come il ruolo di Ender le abbia consentito di compiere "cose tremende" sul set, senza dunque fare del male a nessuno. "Ender mi ha permesso di realizzare il sogno che avevo da ragazza, potevo vivere esperienze che altrimenti sarebbero state impossibili", spiega. E sulle puntate future rivela: "Non voglio spoilerare troppo ma le prossime stagioni saranno straordinarie con tante storie oscure e scene ironiche".