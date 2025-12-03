"Forbidden Fruit", le trame della settimana dall'8 al 13 dicembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
© Da video
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dall'8 al 13 dicembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Kemal tenta di riconquistare Zehra, mentre Halit mette fine al loro rapporto restituendo a Kemal i soldi investiti e cacciandolo dalla Holding. Kemal prova a chiedere aiuto a Ender, che però non vuole coinvolgersi.
Alihan decide di trasferirsi in America e, per caso, ritrova Elif, una vecchia amica con cui inizia a frequentarsi. Zeynep, conoscendo la nuova compagna di Alihan, non riesce a nascondere la gelosia. Intanto Yildiz, provocata da Ender, compra un regalo troppo costoso per la sorella e scatena un forte litigio con Halit.
Durante l'addio al celibato di Dundar scoppia una rissa: Alihan e gli altri vengono arrestati, ma riescono a uscire grazie all'avvocato. Zeynep è sempre più confusa sul matrimonio, soprattutto vedendo la nuova intesa tra Alihan e Dundar.
Prima di partire, Alihan accompagna Zeynep a casa e i due condividono un addio pieno di rimpianti. Yildiz gli rivela che le foto con Ender erano una montatura, ma lui è ormai deciso a partire e rinunciare a riconquistare Zeynep.
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.