"Forbidden Fruit", le trame della settimana dall'8 al 13 dicembre

Kemal tenta di riconquistare Zehra, mentre Halit mette fine al loro rapporto restituendo a Kemal i soldi investiti e cacciandolo dalla Holding. Kemal prova a chiedere aiuto a Ender, che però non vuole coinvolgersi.



Alihan decide di trasferirsi in America e, per caso, ritrova Elif, una vecchia amica con cui inizia a frequentarsi. Zeynep, conoscendo la nuova compagna di Alihan, non riesce a nascondere la gelosia. Intanto Yildiz, provocata da Ender, compra un regalo troppo costoso per la sorella e scatena un forte litigio con Halit.



Durante l'addio al celibato di Dundar scoppia una rissa: Alihan e gli altri vengono arrestati, ma riescono a uscire grazie all'avvocato. Zeynep è sempre più confusa sul matrimonio, soprattutto vedendo la nuova intesa tra Alihan e Dundar.



Prima di partire, Alihan accompagna Zeynep a casa e i due condividono un addio pieno di rimpianti. Yildiz gli rivela che le foto con Ender erano una montatura, ma lui è ormai deciso a partire e rinunciare a riconquistare Zeynep.