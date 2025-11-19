"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 24 al 28 novembre

Halit decide di mandare Erim a Londra per allontanarlo dalle cattive compagnie. Ender, inizialmente contraria, prova a ostacolare la partenza coinvolgendo Kemal, ma alla fine, sotto pressione e temendo per il figlio, firma i documenti pur dichiarando di farlo solo per il suo bene.



Intanto Ender continua la sua guerra contro Yildiz e insinua a Kemal che lei abbia una relazione con il personal trainer per farlo ingelosire. Kemal finge indifferenza, ma è visibilmente infastidito. Yildiz, da parte sua, recita il ruolo della moglie affettuosa per provocarlo, attirando i commenti pungenti di Zehra. In seguito affronta Alihan accusandolo di non amare davvero Zeynep.



Yildiz confida a Zeynep di aver visto, nel cellulare rubato a Ender, foto compromettenti di quest'ultima con Alihan e deduce che il loro matrimonio sia autentico. Zeynep, ferita, chiede a Dundar di sposarla. Kemal cerca di riavvicinarsi a Yildiz, ma Lila li sorprende insieme e Yildiz teme che possa riferire tutto a Halit. Zeynep comunica poi a Yildiz l'intenzione di sposare Dundar, e la sorella le suggerisce di rivelarlo ad Alihan davanti a tutti: organizzerà una cena familiare per farlo.



Infine, Zehra e Kemal si iscrivono alla stessa palestra di Yildiz. Kemal, geloso del suo rapporto con il personal trainer Alper, lo descrive a Halit come un seduttore. Halit non gradisce, ma Yildiz riesce a tranquillizzarlo.