"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 24 al 28 novembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
© Da video
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 24 al 28 novembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Halit decide di mandare Erim a Londra per allontanarlo dalle cattive compagnie. Ender, inizialmente contraria, prova a ostacolare la partenza coinvolgendo Kemal, ma alla fine, sotto pressione e temendo per il figlio, firma i documenti pur dichiarando di farlo solo per il suo bene.
Intanto Ender continua la sua guerra contro Yildiz e insinua a Kemal che lei abbia una relazione con il personal trainer per farlo ingelosire. Kemal finge indifferenza, ma è visibilmente infastidito. Yildiz, da parte sua, recita il ruolo della moglie affettuosa per provocarlo, attirando i commenti pungenti di Zehra. In seguito affronta Alihan accusandolo di non amare davvero Zeynep.
Yildiz confida a Zeynep di aver visto, nel cellulare rubato a Ender, foto compromettenti di quest'ultima con Alihan e deduce che il loro matrimonio sia autentico. Zeynep, ferita, chiede a Dundar di sposarla. Kemal cerca di riavvicinarsi a Yildiz, ma Lila li sorprende insieme e Yildiz teme che possa riferire tutto a Halit. Zeynep comunica poi a Yildiz l'intenzione di sposare Dundar, e la sorella le suggerisce di rivelarlo ad Alihan davanti a tutti: organizzerà una cena familiare per farlo.
Infine, Zehra e Kemal si iscrivono alla stessa palestra di Yildiz. Kemal, geloso del suo rapporto con il personal trainer Alper, lo descrive a Halit come un seduttore. Halit non gradisce, ma Yildiz riesce a tranquillizzarlo.
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d’affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.