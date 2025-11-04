"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 10 al 14 novembre

Ender litiga con Caner, convinto che sia lei la causa del licenziamento di Emir. Scopre, però, che è stata Yildiz a incastrarla e, nel tentativo di discolparsi, cerca Gulden.

Pur raccontando tutto a Caner, Ender è costretta a chiedere pubblicamente scusa a Emir per riconquistare il fratello. Yildiz, nel frattempo, prova a chiedere scusa a sua sorella Zeynep, ma senza successo.



Layda confida a Erim che la madre è gravemente malata e gli chiede un prestito. Il ragazzo tenta di ottenere il denaro dal padre, ma Halit rifiuta. Intanto, Alihan informa Ender di aver chiarito con Halit e di voler divorziare: la donna si sente usata e reagisce con rabbia.



Dundar prepara una cena romantica per dichiararsi a Zeynep, ma lei lo respinge, considerandolo solo un amico. Poco dopo, decide di dare un’altra possibilità ad Alihan, che ha già pronti i documenti per il divorzio da Ender.