"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 10 al 14 novembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
© Da video
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 10 al 14 novembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Ender litiga con Caner, convinto che sia lei la causa del licenziamento di Emir. Scopre, però, che è stata Yildiz a incastrarla e, nel tentativo di discolparsi, cerca Gulden.
Pur raccontando tutto a Caner, Ender è costretta a chiedere pubblicamente scusa a Emir per riconquistare il fratello. Yildiz, nel frattempo, prova a chiedere scusa a sua sorella Zeynep, ma senza successo.
Layda confida a Erim che la madre è gravemente malata e gli chiede un prestito. Il ragazzo tenta di ottenere il denaro dal padre, ma Halit rifiuta. Intanto, Alihan informa Ender di aver chiarito con Halit e di voler divorziare: la donna si sente usata e reagisce con rabbia.
Dundar prepara una cena romantica per dichiararsi a Zeynep, ma lei lo respinge, considerandolo solo un amico. Poco dopo, decide di dare un’altra possibilità ad Alihan, che ha già pronti i documenti per il divorzio da Ender.
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d’affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.