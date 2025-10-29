"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 3 al 7 novembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 3 al 7 novembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Irem, accecata dalla rabbia, accusa Yildiz di averla ingannata e tradita per puro interesse personale. Zeynep, nel tentativo di proteggerla, si assume la colpa al posto della sorella. Più tardi, però, Irem le rivela che Yildiz si è alleata con la sua acerrima nemica Ender, pur di riconquistare Kemal.
Yildiz cerca di giustificarsi con Zeynep, ma questa volta la sorella le risponde con parole dure e taglienti, negandole ogni possibilità di perdono. Il piano di Yildiz è ormai fallito: Kemal ha sposato Zehra, Zeynep non le rivolge più la parola e l'unica valvola di sfogo della sua frustrazione diventa Ender, contro la quale giura vendetta.
Intanto, il finto matrimonio tra Alihan ed Ender mostra le prime crepe: lui evita qualsiasi forma di intimità, mentre lei fa di tutto per rendere la loro unione il più credibile possibile, anche quando non c'è nessuno a guardarli.
Nel frattempo, Halit scopre che un vecchio amico, che non vedeva da anni, gli ha lasciato in eredità un misterioso oggetto.
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d’affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.