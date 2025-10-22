"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 27 al 31 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 27 al 31 ottobre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Con una scusa, Ender invita Zehra alla festa organizzata dagli Aydin, ma in realtà, insieme a Yildiz, vuole farle credere che tra Irem e Kemal ci sia qualcosa.
Halit riceve la notizia della morte di un vecchio amico, Tuncer Karaduman, che lo costringe a confrontarsi con il passato. Intanto, a casa, cresce la tensione per la richiesta di affidamento che Ender ha presentato per Erim.
Zeynep, ferita da Alihan, finge una relazione con Dundar per vendicarsi, e Yildiz la aiuta a farlo ingelosire durante la festa. Alihan, però, confida ad Hakan di essere distrutto nel vederla con un altro. Dundar, poi, sorprende tutti dedicando una canzone a Zeynep, scatenando la gelosia di Alihan, che lascia la festa con Ender.
Alla festa, Irem infila di nascosto una lettera nella giacca di Kemal. Zehra se ne accorge e, non trovandola più, si convince che lui la tradisca.
Infine, Yildiz riceve la visita di Kemal e Zehra, che annunciano di essersi sposati, infrangendo le sue speranze. Disperata, chiede a Zeynep di partecipare alla cena di festeggiamento.
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d’affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.