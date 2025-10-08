"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 13 al 17 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 13 al 17 ottobre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Yildiz, furiosa per il cambio d'atteggiamento di Kemal, sembra decisa a chiudere ogni rapporto con lui. Quest'ultimo, intanto, convince Zehra a prendersi del tempo per organizzare il matrimonio.
Ender è determinata a chiedere la custodia esclusiva di Erim, ma Alihan la mette in guardia: Halit potrebbe rivelare tutto sul suo passato.
Halit preme su Zehra affinché fissi subito la data delle nozze, mentre Ender si rifugia a casa di Caner ed Emir, sfogandosi con il fratello per il comportamento di Alihan.
Attraverso Sitki, Halit scopre che Kemal e Yildiz si sono incontrati di nascosto e inizia a sospettare delle intenzioni di lui. Yildiz, però, lo rassicura dicendo di averlo visto solo per convincerlo a sposare Zehra al più presto.
Alihan raggiunge Ender per scusarsi e chiederle di tornare a casa: lei accetta, sotto gli occhi increduli di Zeynep.
Tuttavia, preoccupata per le nozze imminenti tra Kemal e Zehra, Ender ricorda a Kemal il loro accordo e inizia a pianificare un nuovo modo per sabotare i piani di Zehra e di Halit.
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d’affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.