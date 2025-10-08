"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 13 al 17 ottobre

Yildiz, furiosa per il cambio d'atteggiamento di Kemal, sembra decisa a chiudere ogni rapporto con lui. Quest'ultimo, intanto, convince Zehra a prendersi del tempo per organizzare il matrimonio.



Ender è determinata a chiedere la custodia esclusiva di Erim, ma Alihan la mette in guardia: Halit potrebbe rivelare tutto sul suo passato.



Halit preme su Zehra affinché fissi subito la data delle nozze, mentre Ender si rifugia a casa di Caner ed Emir, sfogandosi con il fratello per il comportamento di Alihan.



Attraverso Sitki, Halit scopre che Kemal e Yildiz si sono incontrati di nascosto e inizia a sospettare delle intenzioni di lui. Yildiz, però, lo rassicura dicendo di averlo visto solo per convincerlo a sposare Zehra al più presto.

Alihan raggiunge Ender per scusarsi e chiederle di tornare a casa: lei accetta, sotto gli occhi increduli di Zeynep.



Tuttavia, preoccupata per le nozze imminenti tra Kemal e Zehra, Ender ricorda a Kemal il loro accordo e inizia a pianificare un nuovo modo per sabotare i piani di Zehra e di Halit.

