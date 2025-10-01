"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 6 al 10 ottobre

I sentimenti tra Alihan e Zeynep, nonostante il matrimonio di lui con Ender, restano intensi. Durante una cena la tensione esplode: Ender li affronta pubblicamente, generando grande imbarazzo. Il legame con Alihan è solo di facciata, ma Ender pretende di salvare le apparenze e lo minaccia quando lo sorprende con Zeynep. Alihan, però, non intende rinunciare a lei e mette Ender di fronte a una dura verità: non si piegherà alle sue regole.



Intanto Yildiz, ormai stanca della vita con Halit, prende una decisione drastica: prepara le valigie e lascia la casa. Va da Kemal con l'intenzione di confessargli i suoi sentimenti, ma scopre che proprio in quel momento si sta celebrando il matrimonio tra lui e Zehra. Quando gli sposi stanno per pronunciare il fatidico "Sì", la cerimonia viene interrotta da una telefonata: Erim ha avuto un incidente e ha investito una donna, che sembra essere morta.



Alla festa aziendale viene poi organizzata una lotteria, in cui Dundar vince una cena con Zeynep. Questo fa infuriare Alihan, che cerca di dissuaderla dall'accettare, ma Zeynep, per provocarlo, accetta l'invito e va via con Dundar.