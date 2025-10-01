"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 6 al 10 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 6 al 10 ottobre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
I sentimenti tra Alihan e Zeynep, nonostante il matrimonio di lui con Ender, restano intensi. Durante una cena la tensione esplode: Ender li affronta pubblicamente, generando grande imbarazzo. Il legame con Alihan è solo di facciata, ma Ender pretende di salvare le apparenze e lo minaccia quando lo sorprende con Zeynep. Alihan, però, non intende rinunciare a lei e mette Ender di fronte a una dura verità: non si piegherà alle sue regole.
Intanto Yildiz, ormai stanca della vita con Halit, prende una decisione drastica: prepara le valigie e lascia la casa. Va da Kemal con l'intenzione di confessargli i suoi sentimenti, ma scopre che proprio in quel momento si sta celebrando il matrimonio tra lui e Zehra. Quando gli sposi stanno per pronunciare il fatidico "Sì", la cerimonia viene interrotta da una telefonata: Erim ha avuto un incidente e ha investito una donna, che sembra essere morta.
Alla festa aziendale viene poi organizzata una lotteria, in cui Dundar vince una cena con Zeynep. Questo fa infuriare Alihan, che cerca di dissuaderla dall'accettare, ma Zeynep, per provocarlo, accetta l'invito e va via con Dundar.
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d’affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d’amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
