"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 22 al 26 settembre

Zeynep, ormai co-direttrice della Falcon Airlines, prende possesso del suo nuovo ufficio. Intanto, Zerrin confida a Halit di aver avuto una discussione con Alihan e di essere rimasta sconvolta dalle sue parole: l'uomo le ha infatti rivelato che Halit avrebbe avuto una relazione con la loro madre.



Durante una cena tutta al femminile, Yildiz, Zeynep e Irem alzano un po' troppo il gomito e, in preda all'euforia, scrivono ad Alihan e Hakan. Preoccupati, i due si precipitano al ristorante per riportarle a casa. Irem decide di andare via con Hakan, mentre Alihan accompagna Zeynep e Yildiz. Al rientro a tarda notte, Yildiz si scontra con Halit, che la minaccia intimandole di non uscire mai più da sola.



Il giorno seguente, Erim invita a casa dei nuovi amici. Tuttavia, i loro modi maleducati irritano Yildiz, che li caccia senza esitazioni, scatenando così l'ira del figliastro.



Nel frattempo, Dundar si presenta all'ingresso della Falcon Airlines con alcune auto come gesto di scuse per Zeynep. Alihan assiste alla scena e, notando che l'uomo è armato, si allarma; ma Zeynep gli chiarisce che non sono affari suoi. Poco dopo, Ender rilascia un'intervista sul suo recente matrimonio proprio davanti a Zeynep, lasciandola visibilmente turbata.