"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 22 al 26 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 25 al 26 settembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Zeynep, ormai co-direttrice della Falcon Airlines, prende possesso del suo nuovo ufficio. Intanto, Zerrin confida a Halit di aver avuto una discussione con Alihan e di essere rimasta sconvolta dalle sue parole: l'uomo le ha infatti rivelato che Halit avrebbe avuto una relazione con la loro madre.
Durante una cena tutta al femminile, Yildiz, Zeynep e Irem alzano un po' troppo il gomito e, in preda all'euforia, scrivono ad Alihan e Hakan. Preoccupati, i due si precipitano al ristorante per riportarle a casa. Irem decide di andare via con Hakan, mentre Alihan accompagna Zeynep e Yildiz. Al rientro a tarda notte, Yildiz si scontra con Halit, che la minaccia intimandole di non uscire mai più da sola.
Il giorno seguente, Erim invita a casa dei nuovi amici. Tuttavia, i loro modi maleducati irritano Yildiz, che li caccia senza esitazioni, scatenando così l'ira del figliastro.
Nel frattempo, Dundar si presenta all'ingresso della Falcon Airlines con alcune auto come gesto di scuse per Zeynep. Alihan assiste alla scena e, notando che l'uomo è armato, si allarma; ma Zeynep gli chiarisce che non sono affari suoi. Poco dopo, Ender rilascia un'intervista sul suo recente matrimonio proprio davanti a Zeynep, lasciandola visibilmente turbata.
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d’affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d’amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
