"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 15 al 19 settembre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dall'15 al 19 settembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
I già fragili equilibri in casa Argun vengono messi a dura prova dall'arrivo di Asuman, la madre di Yildiz e Zeynep. Donna forte e determinata, decide di stare accanto alla figlia durante la gravidanza, ma la sua presenza genera tensioni tra Yildiz e il marito Halit.
Dopo aver perso il bambino, Yildiz sceglie di tenere segreta la notizia e, con la complicità della madre, finge di essere ancora incinta per attirare l'attenzione di Halit. Tuttavia, la convivenza diventa insostenibile e Asuman decide di tornare a Bursa. Yildiz la accompagna in stazione e, sulla via del ritorno, inscena dei forti dolori per farsi portare in ospedale da Sitki.
Ender e Caner ricevono una misteriosa busta anonima con informazioni compromettenti sul passato di Yildiz. Prima di usarla, i due cercano di scoprire chi sia il mittente, temendo possa trattarsi di una trappola.
Nuovi problemi sorgono quando i periti, chiamati da Halit per valutare i beni di famiglia, scoprono che due gioielli di Yildiz sono falsi. Analizzando il sistema di sicurezza della cassaforte, Halit apprende che è stato manomesso. Il tecnico lo mette in guardia: probabilmente qualcuno del personale domestico è coinvolto. Convinto di un complotto, Halit licenzia in blocco domestiche e guardie.
Aysel, prima di andarsene, minaccia Yildiz di rivelare a Halit tutto ciò che sa su di lei. Per questo, Yildiz si rivolge a Kemal, chiedendogli aiuto per far riassumere Aysel e mettere a tacere le sue minacce.
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d’affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d’amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
