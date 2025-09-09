"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 15 al 19 settembre

I già fragili equilibri in casa Argun vengono messi a dura prova dall'arrivo di Asuman, la madre di Yildiz e Zeynep. Donna forte e determinata, decide di stare accanto alla figlia durante la gravidanza, ma la sua presenza genera tensioni tra Yildiz e il marito Halit.



Dopo aver perso il bambino, Yildiz sceglie di tenere segreta la notizia e, con la complicità della madre, finge di essere ancora incinta per attirare l'attenzione di Halit. Tuttavia, la convivenza diventa insostenibile e Asuman decide di tornare a Bursa. Yildiz la accompagna in stazione e, sulla via del ritorno, inscena dei forti dolori per farsi portare in ospedale da Sitki.



Ender e Caner ricevono una misteriosa busta anonima con informazioni compromettenti sul passato di Yildiz. Prima di usarla, i due cercano di scoprire chi sia il mittente, temendo possa trattarsi di una trappola.



Nuovi problemi sorgono quando i periti, chiamati da Halit per valutare i beni di famiglia, scoprono che due gioielli di Yildiz sono falsi. Analizzando il sistema di sicurezza della cassaforte, Halit apprende che è stato manomesso. Il tecnico lo mette in guardia: probabilmente qualcuno del personale domestico è coinvolto. Convinto di un complotto, Halit licenzia in blocco domestiche e guardie.



Aysel, prima di andarsene, minaccia Yildiz di rivelare a Halit tutto ciò che sa su di lei. Per questo, Yildiz si rivolge a Kemal, chiedendogli aiuto per far riassumere Aysel e mettere a tacere le sue minacce.