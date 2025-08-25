"Forbidden Fruit", le trame della settimana dall'1 al 5 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dall'1 al 5 settembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Halit è tornato a casa, ma il clima con Yildiz resta molto teso. Ender prova a farlo ingelosire frequentando Bulent, mentre Zeynep, a cena con Caner ed Emir, resta scioccata quando scopre che Hira sta uscendo con Alihan.
Ender convince Halit a mettere alla prova Yildiz regalandole una grossa somma di denaro, certa che lei scapperà con quei soldi. Yildiz però, avvisata da Kemal, rifiuta i soldi e ribadisce di volere solo affetto.
Kemal propone a Yildiz di fuggire insieme, ma lei resta indecisa. Nel frattempo Emir racconta a Caner di scriversi con Lila, mentre Ender mette in atto un piano per incontrare Erdem Bilir.
Hira rivela a Zeynep che sugli anelli di fidanzamento di Alihan è incisa una data speciale: la donna capisce che l'uomo voleva chiederle di sposarlo poco prima di lasciarla.
Alla festa per l'inaugurazione dell'hotel, Ender porta con sé Erdem per far ingelosire Halit, e lì si scopre che il misterioso investitore Atakan è in realtà Kemal.
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d’affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d’amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
