"Forbidden Fruit", le trame della settimana dall'1 al 5 settembre

Halit è tornato a casa, ma il clima con Yildiz resta molto teso. Ender prova a farlo ingelosire frequentando Bulent, mentre Zeynep, a cena con Caner ed Emir, resta scioccata quando scopre che Hira sta uscendo con Alihan.



Ender convince Halit a mettere alla prova Yildiz regalandole una grossa somma di denaro, certa che lei scapperà con quei soldi. Yildiz però, avvisata da Kemal, rifiuta i soldi e ribadisce di volere solo affetto.



Kemal propone a Yildiz di fuggire insieme, ma lei resta indecisa. Nel frattempo Emir racconta a Caner di scriversi con Lila, mentre Ender mette in atto un piano per incontrare Erdem Bilir.



Hira rivela a Zeynep che sugli anelli di fidanzamento di Alihan è incisa una data speciale: la donna capisce che l'uomo voleva chiederle di sposarlo poco prima di lasciarla.



Alla festa per l'inaugurazione dell'hotel, Ender porta con sé Erdem per far ingelosire Halit, e lì si scopre che il misterioso investitore Atakan è in realtà Kemal.