"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 18 al 22 agosto

Nel frattempo, Cem si accorge che Zeynep è giù di morale e le propone una passeggiata. Durante l’uscita, le dichiara il proprio interesse. Più tardi, Zeynep affronta Alihan per non essersi presentato a un appuntamento importante. Lui fornisce spiegazioni vaghe, temendo di rivelare il problema con Lila. Zeynep, delusa, decide di chiudere la relazione. Alihan, però, è geloso della crescente intesa tra lei e Cem, tanto da invitarlo a cena per saperne di più.