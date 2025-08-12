"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 18 al 22 agosto

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
© Da video
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana della settimana dal 18 al 22 agosto.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 18 al 22 agosto
Ender e Kemal si alleano per distruggere il matrimonio tra Halit e Yildiz. Kemal, ex marito di Yildiz, viene fatto assumere come autista personale di Ender e poi inserito nella casa di Halit sotto mentite spoglie, grazie al licenziamento orchestrato dell'autista di Erim.
Nel frattempo, Cem si accorge che Zeynep è giù di morale e le propone una passeggiata. Durante l’uscita, le dichiara il proprio interesse. Più tardi, Zeynep affronta Alihan per non essersi presentato a un appuntamento importante. Lui fornisce spiegazioni vaghe, temendo di rivelare il problema con Lila. Zeynep, delusa, decide di chiudere la relazione. Alihan, però, è geloso della crescente intesa tra lei e Cem, tanto da invitarlo a cena per saperne di più.
Halit scopre delle spese elevate tramite l’estratto conto e intima a Yildiz di smettere di spendere. Intanto, Kemal inizia il periodo di prova come autista di Erim ed entra finalmente a casa Argun. Il primo incontro con Yildiz la lascia sconvolta, e lei cerca di farlo licenziare, ma Halit rimanda la decisione: Erim ha preso in simpatia Kemal. Halit non sa nulla del passato matrimonio tra Kemal e Yildiz.
Un incontro tra Halit ed Ender, con il pretesto di un amico comune, porta a un momento di intimità tra i due ex coniugi. Zeynep confessa infine a Yildiz di non amare Cem, ma non riesce a dirglielo subito. All’evento promozionale per l’azienda tessile di Alihan, Alihan la segue in bagno e la bacia, ribadendo i suoi sentimenti. Quando Cem annuncia pubblicamente il fidanzamento con Zeynep, Zehra rovina tutto rivelando a tutti del bacio tra Alihan e Zeynep.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d’affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d’amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Commenti (0)