"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 17 al 21 novembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
© Da video
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 17 al 21 novembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Yildiz conosce Alper, il nuovo istruttore della palestra che frequenta, e tra i due nasce subito un’intesa che continua anche fuori, con un fitto scambio di messaggi.
Nel frattempo, Halit comunica a Zeynep di volerla nominare co-presidente dell'azienda, segno della grande fiducia che ripone in lei.
Alihan, insieme al suo avvocato, attende Ender per firmare le carte del divorzio, ma all'ultimo momento lei cambia idea e rifiuta di concederglielo. Poco dopo, Ender decide di ricattare Yildiz per liberarsi definitivamente di Zeynep.
Alihan, distrutto per aver deluso ancora una volta Zeynep, affoga il dolore nell’alcol fino a perdere i sensi. A fine serata è Hakan ad accompagnarlo a casa, dove li attende Ender: vedendolo in quello stato, la donna trama un nuovo piano.
Il mattino seguente, dopo una dura discussione con lei, Alihan decide di andarsene.
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d’affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.