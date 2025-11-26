"Forbidden Fruit", le trame della settimana dall'1 al 6 dicembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dall'1 al 6 dicembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Dundar è sempre più geloso del legame tra Zeynep e Hakan, tanto da confidarsi persino con Alihan. Quando Zeynep lo scopre, lo rassicura spiegandogli che con Hakan c'è solo amicizia.
Ender incontra Zerrin e le promette di concedere il divorzio ad Alihan in cambio delle sue azioni gestite da Halit. Poco dopo, Ender e Alihan firmano il divorzio.
Ender poi irrompe al consiglio della Argun Holding rivelando di possedere il 15% delle quote e reclamando voce in capitolo. Alihan e Halit, scoperto che è stata Zerrin a cederle le azioni, la interrogano: lei sostiene di averlo fatto solo per garantire il divorzio al figlio.
Zehra tenta di riavvicinare Kemal e suo padre, ma senza risultati. A cena, Caner rivela a Ender che Kemal e Yildiz hanno un appuntamento in un hotel, spingendola a coglierli sul fatto.
Ender e Caner si appostano all'Hotel Moon, ma Yildiz rovescia la situazione e fa sì che Kemal venga sorpreso con un'altra donna. Zehra è distrutta, e le spiegazioni di Kemal, che accusa Yildiz di averlo incastrato, cadono nel vuoto.
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.