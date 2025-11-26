"Forbidden Fruit", le trame della settimana dall'1 al 6 dicembre

Dundar è sempre più geloso del legame tra Zeynep e Hakan, tanto da confidarsi persino con Alihan. Quando Zeynep lo scopre, lo rassicura spiegandogli che con Hakan c'è solo amicizia.



Ender incontra Zerrin e le promette di concedere il divorzio ad Alihan in cambio delle sue azioni gestite da Halit. Poco dopo, Ender e Alihan firmano il divorzio.



Ender poi irrompe al consiglio della Argun Holding rivelando di possedere il 15% delle quote e reclamando voce in capitolo. Alihan e Halit, scoperto che è stata Zerrin a cederle le azioni, la interrogano: lei sostiene di averlo fatto solo per garantire il divorzio al figlio.



Zehra tenta di riavvicinare Kemal e suo padre, ma senza risultati. A cena, Caner rivela a Ender che Kemal e Yildiz hanno un appuntamento in un hotel, spingendola a coglierli sul fatto.



Ender e Caner si appostano all'Hotel Moon, ma Yildiz rovescia la situazione e fa sì che Kemal venga sorpreso con un'altra donna. Zehra è distrutta, e le spiegazioni di Kemal, che accusa Yildiz di averlo incastrato, cadono nel vuoto.