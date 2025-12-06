Rossella Brescia e l'amore: "Ho preso una porta in faccia, difficile ricominciare"

Ospite a "Verissimo" la conduttrice radiofonica ricorda, commossa, il padre: "Gli ho tenuto la mano fino alla fine"
© Da video
Rossella Brescia è stata la prima ospite nella puntata del 6 dicembre di "Verissimo" dove ha raccontato il dolore per la morte, a pochi mesi di distanza, del padre e delle due zie. "È stata durissima, mio padre era malato di Alzheimer ma ci aveva abituati a riprendersi sempre, dopo ogni peggioramento", dice la conduttrice radiofonica.
"Il giorno che si è spento ci siamo ritrovate noi tre sorelle con mia mamma e abbiamo tolto tutte le flebo che ormai non avevano più effetto", spiega l'ex ballerina di Martina Franca che poi aggiunge: "Ci siamo guardate e abbiamo deciso di tenergli la mano dalla mattina fino a quando, a sera, è andato via senza quasi che ce ne accorgessimo".
Nel corso dell'intervista, Rossella Brescia confida il rammarico per non aver esternato abbastanza l'affetto che provava verso suo padre. "Mi manca poterlo abbracciare, non l'ho mai fatto e lui forse non lo saprà mai", dice la conduttrice che poi spiega come in questo momento difficile avrebbe desiderio ad avere un compagno vicino: "Ho preso una porta in faccia ed è difficile ricominciare". Sulla fine della relazione con il coreografo Luciano Cannito Brescia confida: "All'inizio mi sono arrabbiata molto, siamo rimasti amici anche se non ci tornerei più insieme".