Rossella Brescia e l'amore: "Ho preso una porta in faccia, difficile ricominciare"

"Il giorno che si è spento ci siamo ritrovate noi tre sorelle con mia mamma e abbiamo tolto tutte le flebo che ormai non avevano più effetto", spiega l'ex ballerina di Martina Franca che poi aggiunge: "Ci siamo guardate e abbiamo deciso di tenergli la mano dalla mattina fino a quando, a sera, è andato via senza quasi che ce ne accorgessimo".