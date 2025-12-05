Morto Sandro Giacobbe, l'ultima intervista a "Verissimo": "Vivo ogni giorno intensamente, vicino alle persone che amo"

L'intervista a "Verissimo" era stata anche l'occasione per ripercorrere la splendida storia d'amore che lo vedeva legato a Marina Peroni da ben quindici anni: "Lei ha dei valori importanti che credevo di non trovare più in una persona. Piano piano, l'ho coinvolta, siamo andati a fare il primo tour insieme in Canada e lì le cascate del Niagara sono state lo scenario del romanticismo".



Mentre a proposito dei due figli, nati da un precedente matrimonio di Giacobbe, aveva aggiunto: "Come padre sono sempre stato tollerante, ma abbastanza severo. Ho trasmesso i valori che i miei genitori mi hanno trasmesso e devo dire che sono stato fortunato, probabilmente, perché ho due ragazzi meravigliosi, Alessandro e Andrea. Mi stanno sempre vicino, mi vogliono bene. Alessandro e sua moglie Greta mi hanno regalato due nipotini fantastici, Filippo ed Edoardo".