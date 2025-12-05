Morto Sandro Giacobbe, il cantante di "Signora mia" aveva 75 anni

Classe 1949, Sandro Giacobbe ha raccolto il primo grande successo nel 1974 con "Signora mia", brano presentato al Festivalbar e inserito nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller "Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto". Due anni più tardi ha conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo con “Gli occhi di tua madre”. E' tornato all’Ariston nel 1983 con "Primavera", e l’anno successivo ha firmato un altro grande successo con "Portami a ballare". Nel 1985 ha partecipato allo Zecchino d’Oro come autore con "Il sole e il girasole", la sua terza e ultima partecipazione. Negli anni successivi è rientrato a Sanremo nel 1990 con “Io vorrei”, mentre nel 2015 ha pubblicato “Ali per volare”, cantata insieme alla compagna Marina Peroni. Nel 2019 ha dedicato il singolo “Solo un bacio” ai figli delle vittime del crollo del ponte Morandi e l'anno dopo ha collaborato con Don Backy in "Genova". L’ultimo capitolo della sua storia musicale è del 2023, con "Lettera al gigante", scritto dal figlio Andrea.