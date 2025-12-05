Morto Sandro Giacobbe, il cantante di "Signora mia" aveva 75 anni

© IPA
Il cantautore, tra le voci simbolo della musica italiana anni ’70 e ’80, si è spento nella sua casa nel Levante genovese
È morto a 75 anni Sandro Giacobbe. Il cantante si è spento nella sua abitazione di Cogorno, nel Levante genovese, secondo quanto ha riportato una fonte vicina alla famiglia. Da oltre dieci anni combatteva contro un tumore. E' stato l’autore di brani indimenticabili come "Signora mia" e "Gli occhi di tua madre", che hanno acceso gli anni '70 e '80 conquistando le classifiche italiane e internazionali
Cantautore raffinato, ha avuta una carriera costruita sulle emozioni e sulle parole che hanno fatto innamorare generazioni. Le sue canzoni, intrise di romanticismo, hanno accompagnato la vita di milioni di ascoltatori, diventando colonne sonore di un'epoca. Ha fatto parte della Nazionale cantanti, di cui era stato anche allenatore.
Classe 1949, Sandro Giacobbe ha raccolto il primo grande successo nel 1974 con "Signora mia", brano presentato al Festivalbar e inserito nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller "Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto". Due anni più tardi ha conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo con “Gli occhi di tua madre”. E' tornato all’Ariston nel 1983 con "Primavera", e l’anno successivo ha firmato un altro grande successo con "Portami a ballare". Nel 1985 ha partecipato allo Zecchino d’Oro come autore con "Il sole e il girasole", la sua terza e ultima partecipazione. Negli anni successivi è rientrato a Sanremo nel 1990 con “Io vorrei”, mentre nel 2015 ha pubblicato “Ali per volare”, cantata insieme alla compagna Marina Peroni. Nel 2019 ha dedicato il singolo “Solo un bacio” ai figli delle vittime del crollo del ponte Morandi e l'anno dopo ha collaborato con Don Backy in "Genova". L’ultimo capitolo della sua storia musicale è del 2023, con "Lettera al gigante", scritto dal figlio Andrea.
Sandro Giacobbe condivideva la sua vita con Marina Peroni, sua compagna di lunga data e poi moglie, più giovane di lui di 27 anni. Marina, per molti anni una delle sue coriste, gli è rimasta accanto dal 2010, trasformando un legame nato sul palco in una storia d’amore profonda e luminosa. I due si erano uniti in matrimonio nell’ottobre del 2022, coronando un percorso costruito giorno dopo giorno. Giacobbe lascia anche i suoi due figli, Andrea e Alessandro, nati dal primo matrimonio.
Ospite a "Verissimo" a maggio aveva parlato della sua lotta contro il tumore alla prostata che durava da 10 anni. "Una battaglia iniziata anni fa, sono stato operato poi sottoposto a radioterapia alternando momenti dove sembrava andasse tutto bene ad altri invece dove i medici trovavano in circolo le metastasi" ha raccontato il cantautore, aggiungendo: "Ultimamente la situazione è peggiorata le metastasi hanno attaccato le ossa del bacino e del femore, e quindi mi hanno obbligato a stare sulla mia Ferrari", scherzava, parlando della sedia a rotelle su cui era seduto".