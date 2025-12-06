Paolo Ruffini sull'ex moglie: "Con Claudia un rapporto speciale"

Ospite a "Verissimo" il conduttore di "Zelig On": "Mi ha insegnato a vivere la libertà dopo la passione"
© Da video
Ospite a "Verissimo" il comico Paolo Ruffini traccia un bilancio tra gli impegni professionali sul piccolo schermo e l'amore per la fidanzata Barbara Clara Pereira con la quale è insieme dal 2022. "Se dovesse accadere di diventare genitori saremmo felici ma siamo ancora alla ricerca di un nostro equilibrio", afferma il conduttore di "Zelig On".
Ruffini racconta di aver conservato un rapporto speciale con l'ex moglie Claudia Campolongo con la quale è stato sposato per sei anni, dal 2007 al 2013. "Lei e Barbara sono persone intelligenti e sono riuscite a trovare un equilibrio, l'amore non è una posizione fatta di medaglie d'oro, d'argento o di bronzo", aggiunge il presentatore.
"Nel 2013 Claudia mi disse che non voleva lasciarmi ma liberarmi, penso sia una frase molto bella", dice Paolo Ruffini che poi spende parole di apprezzamento nei confronti dell'ex moglie con la quale collabora tuttora a livello professionale: "Mi ha insegnato ad amare me stesso e a vivere la libertà anche dopo la fine della passione".