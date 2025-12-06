Monica Guerritore e la gelosia del marito: "Si rifiuta di vedere le scene dove mi mettono le mani addosso"

"Mi sono operata, ho messo un busto stretto e ho ballato in Ginger & Fred", dice Guerritore che confida il sollievo provato per il decorso post-operatorio e la guarigione completa. Ad accompagnare l'artista romana che in passato era già stata operata di tumore al seno dall'oncologo Umberto Veronesi c'è sempre stato il marito, Roberto Zaccaria, con il quale è insieme dal 2001. "Stiamo insieme anche sul lavoro e questo è molto creativo", dice.