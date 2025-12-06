Logo Tgcom24
Monica Guerritore e la gelosia del marito: "Si rifiuta di vedere le scene dove mi mettono le mani addosso"

Ospite a "Verissimo" l'attrice parla dell'intervento chirurgico durante una tournée: "Ho continuato a recitare con il busto"

06 Dic 2025 - 19:55
© Da video

© Da video

Nel salotto di "Verissimo" l'attrice Monica Guerritore racconta di essersi sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza nel pieno di una tournèe teatrale. "Ho continuato a lavorare, non potevo permettermi che una compagnia formata da venti persone si fermasse per mesi", dice. 

"Mi sono operata, ho messo un busto stretto e ho ballato in Ginger & Fred", dice Guerritore che confida il sollievo provato per il decorso post-operatorio e la guarigione completa. Ad accompagnare l'artista romana che in passato era già stata operata di tumore al seno dall'oncologo Umberto Veronesi c'è sempre stato il marito, Roberto Zaccaria, con il quale è insieme dal 2001. "Stiamo insieme anche sul lavoro e questo è molto creativo", dice.

Monica Guerritore racconta poi come la gelosia sia un tratto della loro vita di coppia visibile anche sul set. "Nel comprensorio dove viviamo ci sono un sacco di signore che mi fanno i complimenti ma mio marito certe scene non vuole vederle", spiega l'attrice che poi racconta un aneddoto: "Quando interpretavo Carmen a teatro, ogni sera c'erano dieci ballerini che mi mettevano le mani addosso sul palco e mi chiedeva se si poteva cambiare l'intera scena".

