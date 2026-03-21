Chiara Balistreri, vittima di violenza: "Gabriel diceva di amarmi ma mi picchiava"

"Quando tutto è successo avevo solo 15 anni e con Gabriel sono stata fino ai 21. Il primo anno non mi ha mai picchiata, mai toccata con un dito. Era dolce, premuroso, nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere. I suoi stessi amici quando mi ha rotto il naso mi hanno chiamata increduli. Prima di quell'episodio c'è stato uno schiaffo che ho perdonato e lui lì aveva capito che io ero disposta ad accettare tutto. La violenza si è alzata sempre di più, non aveva limiti. Chi vive in queste relazioni si abitua, c'erano frasi che non potevo dire per non alterarlo. Ero il punto di sfogo, mi picchiava ma poi diceva di amarmi" conclude.