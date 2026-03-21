Nina Palmieri e la maternità a 41 anni: "Amanda non è stata una scelta, avevo congelato gli ovuli"

"Amanda non è stata una scelta. Io che avevo scelto di programmare, congelando gli ovuli, alla fine sono stata sorpresa. Amanda è arrivata naturalmente, in modo inaspettato e folle. Conoscevo il papà di Amanda da pochissimo tempo quando ho scoperto di essere incinta. Ho dovuto riorganizzare una vita complessa, ma ho imparato a essere la sua mamma e lo sto imparando ancora ogni giorno" ha concluso Nina Palmieri.