Nina Palmieri e la maternità a 41 anni: "Amanda non è stata una scelta, avevo congelato gli ovuli"
A "Verissimo" l'inviata de "Le Iene": "Io che avevo scelto di programmare alla fine sono stata sorpresa"
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Ospite a "Verissimo" Nina Palmieri parla della maternità e dell'amore per la figlia Amanda, nata nel 2017. "Amanda è veramente la mia ricchezza, la mia luce. Mi ha cambiata come succede a tutte le madri inevitabilmente" dice l'inviata de "Le Iene".
E sulla maternità, arrivata all'età di 41 anni, Nina Palmieri confida: "Prima di avere Amanda, avevo scelto di congelare gli ovuli. Avevo un compagno, che non è il papà di Amanda, ma non sentivo il famoso orologio biologico. Ho pensato però che se mi fosse venuto il desiderio di diventare mamma e non ci sarei riuscita in futuro, l'avrei vissuto con tristezza e ansia".
"Amanda non è stata una scelta. Io che avevo scelto di programmare, congelando gli ovuli, alla fine sono stata sorpresa. Amanda è arrivata naturalmente, in modo inaspettato e folle. Conoscevo il papà di Amanda da pochissimo tempo quando ho scoperto di essere incinta. Ho dovuto riorganizzare una vita complessa, ma ho imparato a essere la sua mamma e lo sto imparando ancora ogni giorno" ha concluso Nina Palmieri.