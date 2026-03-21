Pierpaolo Pretelli: "Ho vissuto un momento delicato"

"Tutto ovviamente infondato. Ma sai cosa, quando hai la verità dalla tua parte, quando ti alzi al mattino, ti guardi allo specchio e sei fiero di quello che sei e di quello che hai costruito un mattoncino dopo l'altro, non c'è da rispondere. Penso che il silenzio sia la risposta più giusta in questi casi. Conosco la mia vita e so qual è la verità", ha detto Pretelli.