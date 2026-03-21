Pierpaolo Pretelli: "Ho vissuto un momento delicato"
A "Verissimo" l'influencer: "Ringrazio la mia famiglia che mi è stata vicino"
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Ospite a "Verissimo" Pierpaolo Pretelli parla della gioia di essere papà e di come si sente oggi dopo un momento delicato che ha vissuto. "Non posso dire di non essere alle stelle, sono veramente felice. Un po' di tempo fa però qualcuno ha provato a buttarmi del fango addosso senza un briciolo di verità", ha confidato a Silvia Toffanin.
"Tutto ovviamente infondato. Ma sai cosa, quando hai la verità dalla tua parte, quando ti alzi al mattino, ti guardi allo specchio e sei fiero di quello che sei e di quello che hai costruito un mattoncino dopo l'altro, non c'è da rispondere. Penso che il silenzio sia la risposta più giusta in questi casi. Conosco la mia vita e so qual è la verità", ha detto Pretelli.
Pretelli ha poi raccontato come la vicinanza della famiglia sia stata fondamentale per superare quel momento: "Sanno chi sono e da dove vengo. Sono grato alla vita per avere una solidità familiare che ti aiuta ad affrontare anche i momenti un po' più difficili".