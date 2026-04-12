Ibiza Altea sulla madre: "Mi voleva perfetta, ero la sua baby model"
A "Verissimo" l'ex gieffina: "Chi mi ha cresciuto non era il mio papà biologico"
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A "Verissimo" Ibiza Altea, l'ex concorrente del "Grande Fratello Vip", parla del rapporto complicato che ha con la mamma. "Oggi mia madre è una super nonna ma per me poteva esserci un po' di più" dice in lacrime a Silvia Toffanin.
"È speciale e unica, e credo abbia cercato di diventare madre molto tempo dopo che sono nata. Lei era uno stile libero, una donna dello spettacolo e un po' figlia dei fiori. Quando avevo bisogno di lei come madre e non di una "super mamma" lei non c'era. Non era presente nelle cose semplici, quelle che oggi invece cerco per mio figlio" confida la modella.
"Ha ammesso i suoi errori. Ha lavorato tanto per farmi essere l'Ibiza che sono oggi. Avrei voluto forse meno pressioni sul fisico, pressioni che mi hanno poi portata ad avere tanti complessi. Lei mi voleva perfetta, ero la sua baby model. Con la gravidanza il suo corpo è cambiato e quindi io ero un po' il suo riscatto. La prima pubblicità l'ho fatta a sei mesi" prosegue.
E sul papà Ibiza Altea ha raccontato: "Chi mi ha cresciuto non era il mio papà biologico. Quando mia madre me l'ha confidato è stata dura, mi ha passato al telefono il mio vero padre e sono riuscita a malapena a dire ciao. Quel giorno ancora oggi non l'ho accettato".