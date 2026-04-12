Ibiza Altea sulla madre: "Mi voleva perfetta, ero la sua baby model"

"È speciale e unica, e credo abbia cercato di diventare madre molto tempo dopo che sono nata. Lei era uno stile libero, una donna dello spettacolo e un po' figlia dei fiori. Quando avevo bisogno di lei come madre e non di una "super mamma" lei non c'era. Non era presente nelle cose semplici, quelle che oggi invece cerco per mio figlio" confida la modella.