Claudio Amendola su "I Cesaroni - Il ritorno": "Sono agitato perché ci tengo tantissimo"
A "Verissimo" l'attore: "Mia madre lo guarderà per la prima volta come tutti gli italiani il 13 aprile"
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In collegamento con "Verissimo" Claudio Amendola racconta l'emozione di tornare in prima serata, il 13 aprile, su Canale 5 con la fiction "I Cesaroni - Il ritorno". "Che emozione Silvia, sono agitato devo dire la verità perché ci tengo tantissimo" confida a Silvia Toffanin.
"C'è un'enorme aspettativa intorno al nostro ritorno, manchiamo da 12 anni, e sono sicuro che riusciremo a portare nelle case degli italiani due ore di serenità, spensieratezza, sorrisi e allegria. E credo che in questo momento ce ne sia davvero tanto bisogno. Anche mia madre lo guarderà per la prima volta come tutti gli italiani il 13 aprile" ha proseguito l’attore.
Poi aggiunge: "Il personaggio di Giulio Cesaroni è cambiato come me del resto. Mi sento in sospeso sul piano emozionale ma fisicamente in formissima. È un bellissimo momento questo per me, sia professionale che umano. A vent'anni vedevo i sessantenni come persone anziane, oggi che ho raggiunto questo traguardo mi sento ancora in gran forma" conclude Claudio Amendola.