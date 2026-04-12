Claudio Amendola su "I Cesaroni - Il ritorno": "Sono agitato perché ci tengo tantissimo"

"C'è un'enorme aspettativa intorno al nostro ritorno, manchiamo da 12 anni, e sono sicuro che riusciremo a portare nelle case degli italiani due ore di serenità, spensieratezza, sorrisi e allegria. E credo che in questo momento ce ne sia davvero tanto bisogno. Anche mia madre lo guarderà per la prima volta come tutti gli italiani il 13 aprile" ha proseguito l’attore.