Torna "I Cesaroni", Claudio Amendola a Tgcom24: "Tutto è nato da una letterina a Babbo Natale"

"Credo di essere la persona che conosce meglio i Cesaroni e mi divertiva prendermi questa responsabilità, condividerla con gli attori vecchi e nuovi. I nuovi sono due persone a me molto vicine: Ricky Memphis e Lucia Ocone, due cari amici. Ricky e Lucia entrano con due personaggi chiave che vanno a formare un nuovo terzetto come me: sono due Cesaroni nati, anzi ci siamo chiesti come mai non li abbiamo chiamati nelle precedenti stagioni. Poi ci sono i cameo delle guest star, un marchio di fabbrica dei Cesaroni: tocca a Paolo Bonolis e poi a Fabio Rovazzi, perché la musica è sempre centrale in questa storia”.