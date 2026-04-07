Da Claudio Amendola a Lucia Ocone, le interviste al cast de "I Cesaroni"

In attesa della nuova stagione de "I Cesaroni", al via da lunedì 13 aprile in prima serata su Canale 5, gli attori protagonisti del cast si sono raccontati in interviste esclusive per svelare aneddoti e curiosità legate ai personaggi della serie.

Per molti interpreti si tratta di un ritorno a casa, come raccontato in primis da Claudio Amendola. "Tornare sul set è stato facile, perché lo faccio da tanti anni, perché lo faccio con grande amore e perché conosco molto bene i Cesaroni e Giulio", esordisce l'attore, che firma anche la regia dei nuovi episodi in onda. "Ho ritrovato gli attori con i personaggi in tasca, preparati e vogliosi di riprendere quei personaggi", ha proseguito, soffermandosi sulle new entry della fiction.