Da Claudio Amendola a Lucia Ocone, le interviste al cast de "I Cesaroni"
Curiosità, aneddoti e retroscena nelle parole dei protagonisti della serie, in onda con una nuova stagione inedita dal 13 aprile su Canale 5
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In attesa della nuova stagione de "I Cesaroni", al via da lunedì 13 aprile in prima serata su Canale 5, gli attori protagonisti del cast si sono raccontati in interviste esclusive per svelare aneddoti e curiosità legate ai personaggi della serie.
Per molti interpreti si tratta di un ritorno a casa, come raccontato in primis da Claudio Amendola. "Tornare sul set è stato facile, perché lo faccio da tanti anni, perché lo faccio con grande amore e perché conosco molto bene i Cesaroni e Giulio", esordisce l'attore, che firma anche la regia dei nuovi episodi in onda. "Ho ritrovato gli attori con i personaggi in tasca, preparati e vogliosi di riprendere quei personaggi", ha proseguito, soffermandosi sulle new entry della fiction.
Contesto ben diverso per Ricky Memphis e Lucia Ocone, che prestano i loro volti a Carlo e Livia. I due attori si sono divertiti a punzecchiarsi tra difetti e aneddoti che rappresentano il rapporto che li lega anche a telecamere spente.
Matteo Branciamore torna invece a vestire i panni di Marco Cesaroni, il figlio maggiore di Giulio. "Il primo giorno di set è simile a quando torni in un posto in vacanza dove ti sei divertito tantissimo negli anni, quando eri molto più piccolo e giovane. Provi un'emozione molto forte, è come tornare in famiglia", ha raccontato l'attore, il quale ha anche evidenziato punti in comune e differenze con il personaggio interpretato.
Ritorno in famiglia anche per gli attori che interpretano i fratelli di Marco. "Rudi combinava guai e faceva molto ridere e purtroppo ha messo la testa a posto. Anche se qualcosina ancora c'è", racconta Niccolò Centioni ricordando il carattere difficile del personaggio interpretato nelle prime stagioni.
Mentre Federico Russo ha analizzato la differenza di età tra i primi anni sul set e l'atteso ritorno: "Sento la responsabilità di questo personaggio, il pubblico mi ha lasciato che avevo 13/14 anni e adesso, nella storia, raccontiamo che ne ho 25. Fa vedere come si è evoluto, rimanendo fedele ai tratti che aveva da bambino e a come sono cambiati crescendo".