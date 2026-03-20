"I Cesaroni - Il ritorno", il primo trailer della nuova stagione

Il mondo è cambiato e anche i protagonisti della serie sono "cresciuti". Giulio sta per andare in pensione , convinto di lasciare la bottiglieria nelle sapienti mani dei fratelli e di Walter (Ludovico Fremont), diventato il loro tuttofare. Marco, che convive con Virginia ed il loro bimbo di otto anni Adriano , è in fibrillazione per il ritorno dall'America di Marta, la figlia adolescente avuta da Eva. Mimmo, ormai insegnante di sostegno è al suo primo giorno di scuola, la stessa scuola di sempre, dove Stefania è la preside e Rudi ormai è il bidello. Insomma alla Garbatella tutto sembra tranquillo... Quando un imprevisto, forse con lo zampino di Augusto, sconvolge l'equilibrio raggiunto e nuovi personaggi inattesi entrano in famiglia. Innanzitutto Carlo , lo scombinato padre di Virginia, quindi Lidia , una donna intraprendente con le soluzioni tutte a portata di mano. Infine Olmo, allievo di Mimmo nello spettro dell'autismo, che sconvolgerà la vita della giovane Marta.