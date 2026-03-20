"I Cesaroni - Il ritorno", il primo trailer della nuova stagione
La serie con Claudio Amendola torna prossimamente su Canale 5: svelati anche la trama e il cast
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Ormai ci siamo: "I Cesaroni", stanno per tornare . L'amatissima serie di Canale 5 prossimamente sarà di nuovo in onda per la sua settima stagione. Da diverso tempo i fan sono in attesa di un ritorno di Giulio Cesaroni (Claudio Amendola) e delle vicende che ruotano intorno al quartiere della Garbatella di Roma , dove si intrecciano le storie dei personaggi che hanno fatto la storia della tv. Si può dire che l'attesa è quasi finita, dal momento che è stato diffuso il primo Promo della fiction che sarà diretta dallo stesso Amendola, qui un assaggio.
"I Cesaroni - Il ritorno", la trama della settima stagione
Il mondo è cambiato e anche i protagonisti della serie sono "cresciuti". Giulio sta per andare in pensione , convinto di lasciare la bottiglieria nelle sapienti mani dei fratelli e di Walter (Ludovico Fremont), diventato il loro tuttofare. Marco, che convive con Virginia ed il loro bimbo di otto anni Adriano , è in fibrillazione per il ritorno dall'America di Marta, la figlia adolescente avuta da Eva. Mimmo, ormai insegnante di sostegno è al suo primo giorno di scuola, la stessa scuola di sempre, dove Stefania è la preside e Rudi ormai è il bidello. Insomma alla Garbatella tutto sembra tranquillo... Quando un imprevisto, forse con lo zampino di Augusto, sconvolge l'equilibrio raggiunto e nuovi personaggi inattesi entrano in famiglia. Innanzitutto Carlo , lo scombinato padre di Virginia, quindi Lidia , una donna intraprendente con le soluzioni tutte a portata di mano. Infine Olmo, allievo di Mimmo nello spettro dell'autismo, che sconvolgerà la vita della giovane Marta.
"I Cesaroni - Il ritorno", il cast
A comporre il cast di questa stagione ci saranno volti storici e facce nuove oltre a Claudio Amendola, vedremo: Ricky Memphis, Matteo Branciamore, Ludovico Fremont, Elda Alvigini, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi, Valentina Bivona, Pietro Serpi, Andrea Arru, Chiara Mastalli, Giancarlo Ratti, Maurizio Mattioli e con Lucia Ocone. La regia è di Claudio Amendola, la serie è prodotta da Verdiana Bixio per Publispei.