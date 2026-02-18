Alessandra Mastronardi compie 40 anni: il successo con "I Cesaroni", il (breve) matrimonio con Gianpaolo Sannino, la nuova fiamma
L'attrice, conosciuta per il ruolo di Eva Cudicini: "Non vengo da una famiglia d'arte. I Cesaroni un bel ricordo ma un ciclo chiuso"
© Ufficio stampa
Da studentessa della Garbatella a specializzanda in medicina legale: sono solo un paio dei ruoli che hanno segnato la carriera di Alessandra Mastronardi, che spegne 40 candeline. Dal successo nella televisione a quello al cinema, l'attrice si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.
Gli esordi
Nata a Napoli il 18 febbraio 1986, Alessandra è figlia di uno psicologo e di un'imprenditrice culturale. A Roma, dove si trasferisce all'età di 5 anni con la famiglia, scatta il suo amore per il mondo dello spettacolo e a 12 anni è protagonista della serie "Amico mio". Seguono ruoli in "Un prete fra noi" e poi in "Un medico in famiglia". In un'intervista a Verissimo ha raccontato: "All'inizio mamma e papà erano preoccupati perché non vengo da una famiglia d'arte. Prima di me nessuno aveva sperimentato il mondo del cinema. Negli anni Novanta e Duemila era difficile da capire".
Il successo con "I Cesaroni"
La fama bussa alla sua porta mentre si laurea in Lettere e Filosofia nel 2006: è la volta de "I Cesaroni", in cui Alessandra interpreta Eva Cudicini, figlia di Lucia, che finisce per innamorarsi del fratellastro Marco (Matteo Branciamore). In attesa del grande ritorno della serie con la settima stagione, l'attrice, in merito alla sua assenza, ha spiegato in un'intervista a "Il Messaggero": "Non sono per i reboot e non mi servono. Quando i cicli si chiudono, si chiudono. In più il personaggio di Eva si era sposato, aveva fatto due figli, se tornasse sarebbe nonna: no grazie. E poi mica parliamo di un successo globale alla 'Friends'".
Dalla tv alla collaborazione con Woody Allen
Oltre al ruolo ne "I Cesaroni", ottiene una parte nella miniserie "Sotto il cielo di Roma" e in "Romanzo Criminale", per poi passare a un altro successo televisivo, nel 2016, con "L'Allieva", nella quale veste i panni di Alice Allevi, una specializzanda in medicina legale. Nel 2018 è Lucrezia Donati nella serie "I Medici". Sul fronte cinematografico spicca la sua partecipazione nel film "To Rome with Love" di Woody Allen, per il quale è stata candidata al Nastro d'argento come miglior attrice non protagonista.
La vita sentimentale
Sul fronte sentimentale, le storie d'amore di Alessandra sono spesso state al centro dei gossip. Dalla relazione con Vinicio Marchioni, conosciuto sul set di "Romazo Criminale" alla storia con Marco Foschi, collega in "Sotto il cielo di Roma". Per sei anni è legata all'attore Liam McMahon, per il quale si trasferisce a Londra. Arriva a un passo dal matrimonio con l'attore inglese Ross McCall, ma nel 2021 la coppia si separa. Convola a nozze nel 2023 con Gianpaolo Sannino, il suo primo amore conosciuto nel 2003. Un amore che, però, si esaurisce pochi mesi dopo.
Secondo il settimanale "Chi", dalla fine di gennaio 2026 l'attrice sembrerebbe avere una nuova fiamma, Alessandro Pirounis, attivo nel settore della moda. La coppia avrebbe fatto la prima apparizione in pubblico in occasione di Pitti Uomo a Firenze. Nessuna conferma o smentita, solo immagini pubblicate sui social che fomentano i rumors.