Nata a Napoli il 18 febbraio 1986, Alessandra è figlia di uno psicologo e di un'imprenditrice culturale. A Roma, dove si trasferisce all'età di 5 anni con la famiglia, scatta il suo amore per il mondo dello spettacolo e a 12 anni è protagonista della serie "Amico mio". Seguono ruoli in "Un prete fra noi" e poi in "Un medico in famiglia". In un'intervista a Verissimo ha raccontato: "All'inizio mamma e papà erano preoccupati perché non vengo da una famiglia d'arte. Prima di me nessuno aveva sperimentato il mondo del cinema. Negli anni Novanta e Duemila era difficile da capire".