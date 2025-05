La popolarità è arrivata in fretta: Alessandra Mastronardi aveva 20 anni quando ha iniziato con i “Cesaroni”. “Il successo è sicuramente un’arma a doppio taglio perché ogni tanto colpisce la tua libertà personale, mi feriscono certi commenti eccessivamente personali. – commenta la Mastronardi - L’arma più dolorosa del successo sono proprio gli haters. So che non si può piacere a tutti, ma spesso vengono messe in discussione, in modo violento, scelte personali di cui uno non sa niente”.