Alessandra Mastronardi annulla le nozze, è tornata single?

Ormai sembrava solo questione di tempo per il "sì" tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall. La proposta c'era stata, romantica come da manuale nel giorno del 35esimo compleanno dell'attrice e per fissare una data la coppia aspettava solo che la pandemia scemasse. Ma le cose non sono andate secondo i piani. Stando al settimanale "Diva e Donna" non solo il progetto di nozze è andato a monte, ma la storia tra i due è giunta definitivamente al capolinea.