Alessandra Mastronardi annuncia le nozze: "A luglio sposo il mio primo amore"

La sua storia d'amore con Gianpaolo Sannino sembra una favola: si sono conosciuti quando lei era appena 20enne, ma solo due anni fa i tempi sono stati maturi per una relazione. A luglio diventeranno moglie e marito dopo essersi rincorsi per una vita, come racconta l'attrice in un'intervista a Vanity Fair.

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino si sposeranno in Campania, regione di origine di entrambi (anche se lei, nata 37 anni fa a Napoli, si è trasferita a Roma con la famiglia da bambina). "L’abito? Mancano tre mesi e sono in alto mare. Ogni tanto mia madre mi ricorda che dobbiamo andare avanti con i preparativi", ha raccontato l'attrice che chiarisce subito di non volersi sbilanciare con i dettagli. "C’è una persona che mi aiuta e alcune cose sono fissate, io sono fin troppo rilassata, appunto. Sicuramente sarà una favola degna della nostra storia" dice soltanto.

Il primo incontro Alessandra Mastronardi racconta il suo primo incontro con Gianpaolo Sannino: "Avevo 20 anni e appena finito la serie dei 'Cesaroni'. Gianpaolo, che ha quattro anni più di me ed è salernitano, invece era venuto a Roma per studiare Medicina alla Sapienza. Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane. Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: 'Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare'". Come non detto: "Me ne sono innamorata perdutamente, infatti. È successo anche a lui", spiega l'attrice. La storia però non è decollata, i tempi per loro non erano maturi.

Una storia lunga 20 anni Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino non si sono mai persi di vista, e per i successivi 17 anni si sono sempre rincorsi a distanza. "Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso" ha raccontato l'attrice. Nel mentre le vite di entrambi sono andate avanti, con l'attrice che ha vissuto per un periodo a Los Angeles e poi a Londra, dove ha vissuto 4 anni d'amore con Ross McCall. Poi due anni fa si sono ritrovati in maniera fortuita e non si sono più persi di vista. Alle nozze degli amici che li hanno fatti conoscere hanno iniziato un nuovo capitolo della loro favola d'amore, che li ha portati a debuttare come coppia alla Prima della Scala e poi sui social durante un romantico weekend in montagna, e che presto verrà coronata dalle nozze.