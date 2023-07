Una settimana fa, sui social Alessandra aveva pubblicato la notizia del matrimonio con un video e una semplice frase: "Per me è sempre stato sì". L’attrice aveva conosciuto Gianpaolo a vent’anni a Roma, dove si era trasferita per lavoro, subito dopo la serie de "I Cesaroni”.

La festa post nozze Dopo la cerimonia religiosa gli sposi e gli invitati si sono trasferiti nel ristorante a picco sul mare con vista sui Faraglioni, La canzone del Mare. Dagli scatti pubblicati dagli amici su Instagram sembra che Alessandra e Gianpaolo siano saliti su una piccola barca che li ha traghettati nella fiabesca location per festeggiare il faticio sì-

Il racconto a Vanity Fair del loro primo incontro Si erano incontrati quando lui, di quattro anni più grande, salernitano, era andato a Roma per studiare Medicina alla Sapienza. I due si erano subito innamorati l'uno dell'altra, ma si erano lasciati poi molto presto, fino a ritrovarsi alle nozze di amici e innamorarsi di nuovo.

"Avevo 20 anni e appena finito la serie dei 'Cesaroni'. Gianpaolo, che ha quattro anni più di me ed è salernitano, invece era venuto a Roma per studiare Medicina alla Sapienza. Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane. Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: 'Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare'". Come non detto: "Me ne sono innamorata perdutamente, infatti. È successo anche a lui", ha raccontato l'attrice a Vanity.