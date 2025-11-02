Claudio Amendola sul ritorno de "I Cesaroni": "La torta è pronta"

Nel salotto di "Verissimo" l'attore Claudio Amendola ha svelato qualche informazione in più sul "cantiere" intorno alla settima stagione de "I Cesaroni", la popolare serie televisiva di Canale 5 ambientata nel quartiere romano della Garbatella sulla quale nei mesi scorsi sono circolate diverse indiscrezioni, a partire dalla conferma del cast storico. "La torta è pronta", ha detto.