Claudio Amendola sul ritorno de "I Cesaroni": "La torta è pronta"

Ospite a "Verissimo" l'attore conferma le indiscrezioni sulla nuova edizione della serie nel 2026
© Da video
Nel salotto di "Verissimo" l'attore Claudio Amendola ha svelato qualche informazione in più sul "cantiere" intorno alla settima stagione de "I Cesaroni", la popolare serie televisiva di Canale 5 ambientata nel quartiere romano della Garbatella sulla quale nei mesi scorsi sono circolate diverse indiscrezioni, a partire dalla conferma del cast storico. "La torta è pronta", ha detto.
"Ho praticamente finito di editare, stiamo ultimando le integrazioni di montaggio e dopo le prime quattro serate nelle prossime settimane consegnerò le altre due", spiega l'attore romano che nella serie interpreta il ruolo di Giulio Cesaroni. "La torta è pronta", aggiunge con una battuta Claudio Amendola che poi in modo scherzoso lancia un appello a Silvia Toffanin: "Come sai bene non dipende da me, vedi se almeno tu puoi metterci una buona parola".
I segnali sembrano dunque confermare un ritorno imminente della serie che dal 2006 appassiona il pubblico di Canale 5. "Ti aspetto di nuovo perché dobbiamo svelare la data", è l'invito della conduttrice. "Assolutamente sì, su I Cesaroni ho tantissime cose da dire", risponde Amendola.