Alessia Orro vittima di stalking: "Ho sbagliato a non denunciare subito"

Ospite a "Verissimo" la campionessa di volley: "Dai messaggi sui social ha iniziato a seguirmi ovunque"
© Da video
Ospite a "Verissimo" la pallavolista Alessia Orro racconta la soddisfazione per la vittoria dell'Italvolley al mondiale 2025 in Thailandia dove è stata eletta migliore palleggiatrice e migliore giocatrice. Per la 27enne sarda si tratta di un traguardo importante, giunto dopo anni difficili nel privato segnati dalle minacce di un uomo accusato di stalking.
"Si è presentato con un mazzo di fiori il giorno del mio compleanno, mentre mi allenavo con la Nazionale, e all'inizio credevo fosse un fan", dice la sportiva che poi racconta come da quel momento l'uomo abbia iniziato a tempestarla di messaggi sui social in parte offensivi in parte dal tono amoroso. Poco tempo dopo, la vessazione è passata dal virtuale al reale. "Ha iniziato a seguirmi ovunque andassi, sempre ubriaco e pericoloso", afferma.
Nonostante i segnali, Alessia Orro ammette di aver sottovalutato in un primo momento la gravità dello stalking che stava subendo all'insaputa di tutti. "Non ho denunciato subito perché pensavo di potercela fare ma ho iniziato ad avere paranoie e a non essere più serena", dice la campionessa di volley che poi aggiunge: "Lo sbaglio più grande è stato quello di non essermi aperta con le persone che avevo accanto".