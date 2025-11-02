Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
A "Verissimo"

Alessia Orro vittima di stalking: "Ho sbagliato a non denunciare subito"

Ospite a "Verissimo" la campionessa di volley: "Dai messaggi sui social ha iniziato a seguirmi ovunque"

02 Nov 2025 - 17:44
© Da video

© Da video

Ospite a "Verissimo" la pallavolista Alessia Orro racconta la soddisfazione per la vittoria dell'Italvolley al mondiale 2025 in Thailandia dove è stata eletta migliore palleggiatrice e migliore giocatrice. Per la 27enne sarda si tratta di un traguardo importante, giunto dopo anni difficili nel privato segnati dalle minacce di un uomo accusato di stalking

"Si è presentato con un mazzo di fiori il giorno del mio compleanno, mentre mi allenavo con la Nazionale, e all'inizio credevo fosse un fan", dice la sportiva che poi racconta come da quel momento l'uomo abbia iniziato a tempestarla di messaggi sui social in parte offensivi in parte dal tono amoroso. Poco tempo dopo, la vessazione è passata dal virtuale al reale. "Ha iniziato a seguirmi ovunque andassi, sempre ubriaco e pericoloso", afferma.

Leggi anche

Asia Argento e l'amore: "Sono diventata sociofobica"

Mattia Bottolo sull'infortunio di Daniele Lavia: "Vittoria al mondiale dedicata a lui"

Nonostante i segnali, Alessia Orro ammette di aver sottovalutato in un primo momento la gravità dello stalking che stava subendo all'insaputa di tutti. "Non ho denunciato subito perché pensavo di potercela fare ma ho iniziato ad avere paranoie e a non essere più serena", dice la campionessa di volley che poi aggiunge: "Lo sbaglio più grande è stato quello di non essermi aperta con le persone che avevo accanto".

alessia orro
verissimo