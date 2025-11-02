Asia Argento e l'amore: "Sono diventata sociofobica"

Ospite a "Verissimo" l'attrice: "Sto bene da sola anche se in estate..."
© Da video
Il 20 settembre scorso Asia Argento ha festeggiato 50 anni e ospite a "Verissimo", insieme ai figli Anna Lou Castoldi e Nicola Civetta traccia un bilancio tra carriera, famiglia e amore. "Avevo preso sottogamba questo compleanno e invece mi sono fatta un sacco di domande sull'invecchiamento", spiega l'attrice che poi aggiunge: "Bisogna lasciarsi andare e accettarsi".
Asia Argento racconta di aver interrotto diverse amicizie negli ultimi anni a causa di tradimenti che l'hanno fatta soffrire portandola a chiudersi sempre di più. "Sto molto per i fatti miei ma da sola mi sento benissimo. Al contrario quando sono insieme ad altre persone dopo un'oretta mi annoio e voglio scappare", afferma l'attrice.
"Sono diventata sociofobica, a livello sociale sento che c'è qualcosa che non funziona", sottolinea Asia Argento che poi confida di essere single da circa due anni e mezzo: "Vorrei avere delle relazioni frivole ma non riesco perché non mi piace nessuno". La mancanza di relazioni stabili non è tuttavia sinonimo di castità assoluta. "D'estate mi vengono dei guizzi e partono gli ormoni, ora invece è autunno e si ritorna nel letargo", ironizza l'attrice.