Asia Argento e l'amore: "Sono diventata sociofobica"

Il 20 settembre scorso Asia Argento ha festeggiato 50 anni e ospite a "Verissimo", insieme ai figli Anna Lou Castoldi e Nicola Civetta traccia un bilancio tra carriera, famiglia e amore. "Avevo preso sottogamba questo compleanno e invece mi sono fatta un sacco di domande sull'invecchiamento", spiega l'attrice che poi aggiunge: "Bisogna lasciarsi andare e accettarsi".