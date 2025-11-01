Caterina Murino mamma a 47 anni: "Un miracolo ma percorso complicato"

"Ho conosciuto ginecologi in Francia (dove risiede ndr) e in Italia ma ci sono stati errori ed è mancata l'umanità", sottolinea Murino che poi racconta l'iter a cui si è sottoposta in diverse cliniche transalpine per la fecondazione medicalmente assistita. "Alle otto del mattino c'erano insieme a me quaranta-cinquanta donne per fare gli esami e ci trattavano come carne da macello", prosegue l'attrice che poi aggiunge: "Una ginecologa disse che per diventare madre avrei dovuto donare gli ovociti e, vedendomi piangere, mi accusò di cercare un figlio solo per vanità".