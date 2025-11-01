"Temptation Island", Rosario Guglielmi risponde all'ex Lucia: "Ho messo un punto, niente seconda possibilità"

Guglielmi conferma di aver vista di recente la ex ma smentisce le voci su un presunto riavvicinamento dopo due anni di relazione: "Il giorno prima del compleanno è venuta sotto casa e quando l'ho vista attaccata al citofono disperata sono sceso per lasciarla sfogare solo perché non sono abituato a sparire", afferma l'ex protagonista del viaggio nei sentimenti di Canale 5. E aggiunge: "A parte il finale è stata una bella storia ma l'amore per me è altro".