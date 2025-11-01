"Temptation Island", Rosario Guglielmi risponde all'ex Lucia: "Ho messo un punto, niente seconda possibilità"

Il protagonista del viaggio dei sentimenti di Canale 5 si racconta a "Verissimo": "Non saprei perdonare i tradimenti"
A "Verissimo" Rosario Guglielmi chiarisce il suo rapporto con l'ex fidanzata Lucia Ilardo dopo il percorso della coppia a "Temptation Island" e la recente intervista nel salotto di Canale 5 nella quale la 27enne afferma di essere ancora innamorata e di voler recuperare la relazione. "Ho messo un punto, lei sa che non c'è una seconda possibilità", dice.
Guglielmi conferma di aver vista di recente la ex ma smentisce le voci su un presunto riavvicinamento dopo due anni di relazione: "Il giorno prima del compleanno è venuta sotto casa e quando l'ho vista attaccata al citofono disperata sono sceso per lasciarla sfogare solo perché non sono abituato a sparire", afferma l'ex protagonista del viaggio nei sentimenti di Canale 5. E aggiunge: "A parte il finale è stata una bella storia ma l'amore per me è altro".
Per Rosario Guglielmi l'ostacolo maggiore alla "seconda possibilità" chiesta da Luca è rappresentato dal perdonare i tradimenti. "Per me perdonare è un gesto egoistico e non ha senso se non si riesce a superare quello che è successo", dice l'ex concorrente di "Temptation" che nel corso dell'intervista ha criticato la ex fidanzata anche per le rivelazioni che gli hanno costato la fine anticipata del trono a "Uomini e Donne": "L'attacco non l'ho mai digerito".