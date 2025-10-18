Logo Tgcom24
Incinta dopo "Temptation Island", Sonia Barrile: "Simone mi ha chiesto scusa ma non lo perdono"

A "Verissimo" l'ex concorrente del reality: "Viviamo vicini ma siamo separati, abbiamo trovato un equilibrio"

18 Ott 2025 - 18:28
Sonia Barrile ospite a "Verissimo" racconta della sua gravidanza, scoperta poco dopo la partecipazione al reality "Temptation Island", e la sua attuale situazione con l'ex compagno Simone Margagliotti padre del bambino che aspetta. "Io e Simone viviamo nello stesso stabile ma in due piani separati. Spero che Simone riuscirà a essere un buon padre. Per adesso abbiamo trovato un equilibrio. Lui si è pentito di tutto ciò che è successo. Ma per me la delusione è tanta, e quella porta è ormai chiusa" ha raccontato a Silvia Toffanin.

"È dura - ha proseguito commossa - c'è stato un lungo periodo in cui cercavamo un figlio, e credo che ci sia un motivo se è arrivato solo adesso. Avevo dato a Simone una seconda possibilità, ma lui se l'è giocata subito male. Dopo una settimana ho scoperto un tradimento successivo a "Temptation Island" e da lì non sono più riuscita a perdonarlo. Per me è stato inevitabile lasciarlo" ha concluso.

temptation island
verissimo