"Temptation Island", Lucia Ilardo sull’ex Rosario: "Lo amo ancora, voglio recuperare il rapporto"

La ragazza ripercorre il percorso sentimentale con l'ex, fino al suo ingresso negli studi di "Uomini e Donne", che ha di fatto fermato il percorso come tronista del giovane. "Lui si è arrabbiato tanto con me perché lo ha reputato un gesto egoistico", racconta. "Dal canto mio, ho provato subito a rimediare, ma lui non me ne dava possibilità. Sono anche andata a casa sua e gli ho lasciato un biglietto in cui gli dicevo che ero dispiaciuta per come erano andate le cose e gli chiedevo solo la possibilità di spiegargli le mie ragioni: non volevo vederlo corteggiare altre ragazze, perché per lui provo ancora un sentimento".