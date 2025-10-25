"Temptation Island", Lucia Ilardo sull’ex Rosario: "Lo amo ancora, voglio recuperare il rapporto"

La protagonista del viaggio nei sentimenti di Canale 5 si racconta a cuore aperto a "Verissimo"
© Da video
A "Verissimo", Lucia Ilardo racconta con emozione la sua verità sul rapporto con l’ex fidanzato Rosario Guglielmi, con cui aveva condiviso l’esperienza a "Temptation Island".
Oggi, a 28 anni, la giovane confida di vivere un momento di riflessione e di solitudine, ma non nasconde di sperare ancora in un riavvicinamento: "Per il momento sono sola, vediamo se riusciamo a recuperare quello che ho perso nel viaggio dei sentimenti".
La ragazza ripercorre il percorso sentimentale con l'ex, fino al suo ingresso negli studi di "Uomini e Donne", che ha di fatto fermato il percorso come tronista del giovane. "Lui si è arrabbiato tanto con me perché lo ha reputato un gesto egoistico", racconta. "Dal canto mio, ho provato subito a rimediare, ma lui non me ne dava possibilità. Sono anche andata a casa sua e gli ho lasciato un biglietto in cui gli dicevo che ero dispiaciuta per come erano andate le cose e gli chiedevo solo la possibilità di spiegargli le mie ragioni: non volevo vederlo corteggiare altre ragazze, perché per lui provo ancora un sentimento".
Ilardo rivela anche di essere ancora innamorata di Rosario Guglielmi e di essersi rivista di recente con lui: "Vorrei recuperare questo rapporto, ma è difficile. Sto andando oltre i miei limiti per riconquistarlo. Le sto provando tutte, spero che lui capisca che possiamo darci un'altra possibilità".