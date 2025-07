"Temptation Island", Rosario e Lucia escono insieme ma un mese dopo lui scopre una chat della fidanzata

Arrivati apparentemente felici insieme dopo un mese, Lucia e Rosario spiegano di aver avuto difficoltà nel ritrovarsi: "Fuori dal programma mi sono trovata davanti un uomo diverso: geloso e poco ragionevole - ha detto la ragazza -, Non ha creduto che i miei atteggiamenti con Andrea fossero solo una messinscena". Lui prova a giustificarsi: "Non avevo mai avuto motivo di essere geloso - ha spiegato -, sono contento che quello di Lucia fosse un atteggiamento studiato per provocarmi, ma non credo che tutto sia stato costruito. Tuttavia Filippo Bisciglia mostra un nuovo video post programma. Nel filmato, è Andrea a parlare rivelando di aver effettivamente realizzato insieme a Lucia la sceneggiata per far ingelosire Rosario, ma poi tra i due c'è stato un incontro: "Lei mi ha scritto e abbiamo deciso di vederci in una città neutra per mantenere la riservatezza - ha detto -. Volevamo capire se potesse nascere qualcosa di reale. Inizialmente mi sono fidato di lei, poi ho capito che non ci sarebbe stato nulla, perché non voglio entrare in un gioco creato da lei.