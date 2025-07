"Temptation Island", Maria Concetta lascia Angelo dopo il falò e svela il tradimento prima del programma

Il ragazzo, dal canto suo, si dice certo dell'amore per la sua fidanzata: "Ho provato di vivermi l'esperienza con tutto me stesso - ha detto il ragazzo -, di capire se avrei avuto difficoltà nel scegliere di continuare a stare con te o darmi un'altra possibilità con una nuova storia. Voglio stare con te". Angelo ha spiegato anche di non aver mai avuto intenzione di baciarla in nessun modo e di non essersi nascosto. Nonostante questo, Maria Concetta ha deciso di interrompere subito il discorso del fidanzato svelando un colpo di scena. "Tu devi sparire dalla mia vita - è stato l'attacco di Maria Concetta -, questa storia finisce qui. Io so cosa hai fatto mentre stavamo insieme, dimmi chi hai baciato", gli ha detto. Angelo ha ammesso qualche errore, ma di non aver baciato nessun'altra ragazza.