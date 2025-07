"Temptation Island", Antonio fa la proposta di matrimonio a Valentina: "Mi vuoi sposare?"

Nel villaggio delle fidanzate mostrano dunque una clip in cui Antonio rivela di essersi avvicinato alla single Marta, fino a provare per lei dei sentimenti da non saper più controllare. Parole che colpiscono in maniera particolare Valentina, la quale arriva a chiedere in lacrime il falò di confronto immediato. "Mi sono arrivate le risposte che io aspettavo e chiedo il falò di confronto, perché non c'è motivo di restare qui", è la spiegazione fornita dalla donna a Filippo Bisciglia.