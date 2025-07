"Temptation Island", Antonio distrugge il villaggio dopo aver visto i video di Valentina

Antonio nel falò dei fidanzati, ha avuto modo di vedere alcune dichiarazioni di Valentina. In particolare, la ragazza ha parlato molto dell'aspetto economico all'interno della loro relazione: "Lascia le luci accese dappertutto e pago io, quando prende la paga non sa niente. Per lui il mio è suo e il suo è suo, ed è molto tirato". Non solo, Valetnina ha parlato anche del loro rapporto: "Lui mi sta spegnendo, pensa solo al suo benessere. Solo una volta mi ha regalato dei fiori. Io non bado a spese quando gli faccio dei regali". Valentina è tornata anche sulla vacanza a Sharm di Antonio con la ex, lui ha sbottato: "Eri l'amante allora", è stato il suo commento. Il falò ha agitato molto Antonio che, andando via, ha lanciato via alcune delle fiaccole, per poi tornare dentro il villaggio e continuare a scagliarsi contro alcuni oggetti: "Si è ribaltata la situazione", ha dichiarato il ragazzo in lacrime.