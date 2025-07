"Temptation Island": Sonia B. e Valerio scoprono di essere stati traditi

Da quando la sua storia con Valerio è entrata in crisi, Sarah ha iniziato ad accettare il corteggiamento di altri uomini. Ammette anche di averlo anche tradito e che il fidanzato è a conoscenza della situazione, anche se non nei dettagli. Per vendetta, anche lui si è distratto con altre donne nell'ultimo periodo. Nel villaggio Sarah si è legata molto a Salvatore tanto che, tra uno scherzo e una frecciatina, pare esserne addirittura gelosa. Tra bagni al mare, passeggiate a cavallo e picnic in spiaggia, la loro frequentazione prosegue sotto l'occhio preoccupato di Valerio.