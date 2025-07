"Temptation Island", Valerio prende a calci le torce sulla spiaggia: Sarah ha confessato di averlo tradito

Il primo capanno di Valerio comincia davvero nel peggiore dei modi. In un video, infatti, il ragazzo scopre che Sarah ha ammesso di averlo tradito più volte in passato. "Mi sono sentita sola, spesso non capita e molto spesso sbagliata. E questo mi ha fatto dubitare tanto della mia relazione", spiega la ragazza. E prosegue: "Spesso sono andata a prendermi dei caffè e mi sono incontrata con altre persone proprio per ricaricare questa mia batteria scarica. Queste persone che mi hanno dato qualcosa sono state solamente due, non sono tantissime. Con una persona sono state solo delle chat, mentre con un'altra anche telefonicamente. Con entrambe ci siamo viste. Andavamo in posti ovviamente riservati, in cui nessuno poteva vederci, per esempio nei parcheggi. Se dovevamo incontrarci, facevamo di tutto".