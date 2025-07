Nel villaggio dei fidanzati Simone comincia ad avvicinarsi ad alcune tentatrici e, parlando un po' di sè, racconta la sua visione del mondo, lasciando perplessi i presenti per via di alcune teorie. "Io sono un terrapiattista. La Terra è sferica, non tridimensionale o tonda", spiega il ragazzo. "Quindi non credi a tutti i video che fanno vedere?", chiede una tentatrice. "Assolutamente no. Come penso che l'uomo non sia mai andato sulla Luna".