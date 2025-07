"Entrata nel villaggio hai scoperto che lui ti ha mentito sulla reale motivazione per cui lui ti ha portato qui. Dice che non sa se ti ama e che non sa se è stato o sta con te solamente per gratitudine. Hai richiesto il falò di confronto anticipato perché ti senti presa in giro e una volta per tutte vuoi capire se lui è stato con te solamente per convenienza", spiega il conduttore Filippo Bisciglia, rivolgendosi a Sonia M. che è seduta vicino al falò. "Sì, io ci ho messo il cuore sempre e ho dato tutta me stessa dal primo istante. Sentirsi dire, dopo tutto questo tempo, che probabilmente il nostro sentimento da parte sua non è mai esistito è stato per me devastante. Non mi sarei mai aspettata una cosa del genere, addirittura appena entrati nel villaggio", confessa la ragazza. E aggiunge: "Io so che negli ultimi periodi turbolenti, come li definisce lui, abbiamo avuto molte liti. Nella mia ottica, però, erano superabili perché alla base c'era un sentimento. Lui mi ha sempre detto che mi amava e, anche un minuto prima di entrare nel villaggio con la single, mi ha baciata e mi ha detto: "ricordati che ti amo"". Il conduttore spiega a Sonia che andrà dal suo fidanzato per chiedergli se vuole accettare il falò di confronto.